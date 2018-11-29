Строительная компания погасила долги по зарплате вахтовикам на месторождении в ЯНАО

29.11.18 15:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "СК "Север" погасило долги по зарплате в 12,9 млн рублей перед 196 работниками на Песцовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает прокуратура ЯНАО.

"Сегодня в ООО "СК Север" произведена выплата заработной платы за сентябрь и октябрь", - говорится в сообщении.

В настоящее время работники получают начисленный аванс за ноябрь.

Как сообщалось, по факту невыплаты зарплаты вахтовикам в 12,9 млн рублей было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "СК "Север" зарегистрировано в феврале 2012 года в Москве, принадлежит физлицу.