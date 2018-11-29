Оперативные мероприятия проходили в администрации свердловского муниципалитета

29.11.18 15:39

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области в четверг провели оперативные мероприятия в администрации Горноуральского городского округа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального УФСБ.

"Оперативные мероприятия проводились", - сказал собеседник агентства, отказавшись уточнять информацию.

В приемной главы администрация Горноуральского городского округа агентству сообщили, что обыски в здании в четверг не проходили.

"У нас такой нет информации. На данный момент проходит совещание (...) У нас никаких обысков сегодня не проходило", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, оперативные мероприятия проходили в нескольких кабинетах на втором и третьем этажах администрации.