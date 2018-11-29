Синоптики не ждут сильных заморозков в Петербурге и Ленобласти в декабре

29.11.18 15:56

© РИА Новости. Алексей Даничев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Синоптики ожидают в декабре умеренно прохладную погоду с периодическими потеплениями и осадками в Петербурге и Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре северной столицы в четверг.

В течение декабря погодные условия будут формироваться под чередующимся влиянием периферий циклонических вихрей и полей повышенного давления, связанных с европейским и Сибирским антициклонами. Такой характер атмосферной циркуляции обусловит чередование периодов пасмурной, с осадками погоды и сухих, морозных дней. Температурный фон при этом в течение большей части месяца прогнозируется в пределах или немного выше климатической нормы.

Однако в конце первой - начале второй декад велика вероятность похолодания, связанного с затоком холодного арктического воздуха в тыловых частях циклонов, с понижением среднесуточной температуры воздуха на 2-5 градусов ниже климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 0,5-1,5 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 50-90% от климатической нормы.

В Петербурге в течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах минус 1-6 градусов, преобладающие ночные температуры - в пределах минус 4-9 градусов. В конце первой - начале второй декады месяца велика вероятность похолодания с понижением дневных температур до минус 6-11 градусов, ночных - до минус 12-17.

В западных районах области в течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах минус 1 - минус 6 градусов, преобладающие ночные температуры - в пределах минус 4 - минус 9 градусов. В конце первой - начале второй декады месяца велика вероятность похолодания с понижением дневных температур до минус 7-12 градусов, ночных - до минус 12-17.

На востоке региона в декабре преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах минус 2-7 градусов, преобладающие ночные температуры - в пределах минус 6-11 градусов. В конце первой - начале второй декады месяца также велика вероятность похолодания с понижением дневных температур до минус 14 градусов, ночных - до минус 20.

В отдельные декабрьские дни в Петербурге и Ленинградской области возможны кратковременные оттепели с повышением температуры воздуха в течение суток до 0-4 градусов тепла.

По многолетним данным, среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в декабре составляет минус 4,6 градуса. Месячная сумма осадков - 51 мм. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области составляет минус 4,5-8 градусов, месячная сумма осадков - 43-76 мм.

По многолетним данным в декабре в Петербурге абсолютный минимум температуры воздуха был отмечен 30 декабря 1978 года и составил минус 34,4 градуса. Самая высокая температура плюс 10,9 градуса была зарегистрирована 6 декабря 2006 года.