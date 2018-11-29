Экстренное предупреждение объявлено в Адыгее из-за приближения снежного циклона

29.11.18 16:22

© РИА Новости. Евгения Новоженина

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение о возможных ЧС из-за приближающегося снегопада объявлено в Адыгее на 29-30 ноября, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В ближайшие 2-4 часа и до конца суток 29 ноября, а также 30 ноября на территории республики ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.

Спасатели не исключают различные ЧС, происшествия, связанные с обрывом воздушных линий связи и электропередачи, падением деревьев, рекламных конструкций и прочее.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий было объявлено экстренное предупреждение в Краснодарском крае. Подразделения спасателей переведены в режим повышенной готовности. Прогнозируется подъем рек, возможен сход селей.

Накануне ливни привели к подтоплениям на ряде улиц Краснодара. Были затоплены два автомобильных моста в крае. Утром в четверг из-за снегопада были задержаны 10 авиарейсов в международном аэропорту Краснодара.