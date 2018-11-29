Глава Смоленской области предложил мэру Смоленска уйти в отставку

29.11.18 16:27

© РИА Новости. Сергей Гунеев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Смоленской области Алексей Островский раскритиковал работу мэра Смоленска Владимира Соваренко и предложил ему уйти в отставку.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, А.Островский дал негативную оценку работе главе города по итогам проведенного в четверг приема граждан, которые обратились в приемную по личным вопросам.

"Безобразная и отвратительная работа главы города и администрации областного центра по многим направлениям их компетенции, которую я неоднократно критиковал, наплевательское отношение к смолянам, что в очередной раз продемонстрировал сегодняшний прием граждан, - очевидная необходимость отставки главы города по собственному желанию. Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей", - сказал А. Островский.

"Интерфакс" пока располагает комментарием администрации Смоленска.