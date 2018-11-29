В КБР ликвидированы три члена религиозно-экстремистской ячейки, планировавших убийства

29.11.18 16:35

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о ликвидации в Кабардино-Балкарии трех членов религиозно-экстремистской организации, планировавших убийство сотрудников правоохранительных органов и коммерсантов.

"ФСБ совместно с органами полиции в Майском районе Кабардино-Балкарии пресечена деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийство сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей КБР", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "при задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление и в ходе боестолкновения трое преступников получили ранения, несовместимые с жизнью, один задержан".

При осмотре места происшествия изъяты оружие и средства поражения.

В свою очередь, как сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

"По данным следствия, в Майском районе Кабардино-Балкарской Республики сотрудниками республиканского УФСБ России и Центра "Э" ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу при отработке оперативной информации была предпринята попытка остановить для проверки автомашину ВАЗ-2107. Трое людей, находившихся в автомобиле, не подчинились законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и открыли по ним огонь из автоматического оружия. Нападавшие были ликвидированы", - сказала С.Петренко.

"Следственными органами СК по Кабардино-Балкарской республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - добавила она.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают личности нападавших.