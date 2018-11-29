Каток площадью более 10 тыс. кв. м откроется на стадионе "Нижний Новгород"

29.11.18 16:37

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Территория стадиона "Нижний Новгород", где проходили матчи чемпионата мира по футболу, станет крупнейшей зимней развлекательной площадкой в регионе.

Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщает в четверг, что 15 декабря на стадионе откроется каток общей площадью более 10 тыс. кв. метров, резиденция Деда Мороза, а также рождественская ярмарка.

"Гости площадки смогут приобрести сувениры, написать письмо Деду Морозу и покататься на коньках. На территории стадиона будут работать две площадки для массовых катаний с натуральным и искусственным льдом", - говорится в сообщении.

Каток будет открыт для всех желающих ежедневно до 10 марта.

Нижний Новгород летом этого года принял четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Кроме того, здесь прошли по одному матчу в рамках 1/8 и 1/4 финала.