АвтоВАЗ отзывает в РФ 3,3 тыс. Lada 4х4 из-за проблем с рулевым управлением

29.11.18 16:44

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - ПАО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) отзывает в РФ 3,3 тыс. автомобилей Lada 4х4, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной отзыва является "возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления", говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. На машинах будет выполнена проверка состояния вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.