Казань примет молодежный ЧМ-2019 по бадминтону

29.11.18 17:21

© РИА Новости. Алексей Филиппов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет Мировой федерации бадминтона (BWF) на заседании в четверг принял решение поддержать заявку Казани на проведение молодежного чемпионата мира в 2019 году, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона России.

"В Куала-Лумпуре (Малайзия) завершилось заседание Совета Мировой федерации бадминтона (BWF) по рассмотрению заявок на проведения чемпионата мира среди спортсменов до 19 лет на 2019 год. Победу одержала российская заявка, и теперь столицей чемпионата мира U19 станет Казань", - говорится в сообщении.

Как заявил глава комитета по турнирам BWF Питер Таркала, "конкуренция была очень серьезной".

"Заявка от Индии подкреплялась большим опытом проведения там бадминтонных соревнований высокого уровня и тем, что Индия в целом сильная бадминтонная страна. Но большое впечатление на комиссию произвела презентация министра Леонова. Во-первых, его высокий статус говорил о полной государственной поддержке этого проекта в России, во-вторых, он представил очень взвешенную, аргументированную и, вместе с тем, вдохновляющую заявку", - отметил он.

"Не могу не отметить и его прекрасное ораторское мастерство, которое также внесло свою лепту. В результате комиссия вынесла свое решение в пользу России", - сказал П.Таркала.