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29.11.18 17:52
Защита осужденного экс-губернатора Белых попросила президиум Мосгорсуда отменить приговор
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба адвоката (Андрея) Грохотова на приговор Пресненского суда Москвы от 1 февраля 2018 года и апелляционное определение Мосгорсуда от 10 мая", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.
В жалобе защита выражает несогласие с судебными решениями и просит отменить их.
"Решение о передаче или отказе в передаче жалобы на рассмотрение Президиума Мосгорсуда будет принято в установленный законом срок", - пояснили в пресс-службе.
Пресненский суд 1 февраля приговорил Н.Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. Мосгорсуд 10 мая незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный экс-губернатору срок лишения свободы и штраф.
Наказание Н.Белых отбывает в исправительной колонии в селе Клекотки Рязанской области, где работает в библиотеке.
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