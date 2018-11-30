Власти Забайкалья предлагают создать в регионе зону свободной торговли

30.11.18 06:18

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Врио главы Забайкальского края Александр Осипов предложил распространить режим Свободного порта Владивосток на этот регион.

Как сообщает пресс-служба правительства края, этот вопрос обсуждался в ходе встречи А.Осипова и зампредседателя правительства РФ - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Особый режим субъекту Федерации необходим для развития внешнеэкономических отношений с Китаем. После внесения соответствующих изменений в межправительственное соглашение между РФ и КНР Забайкалье рассчитывает организовать в регионе трансграничную зону, на которой будут размещены производственные и туристические объекты, торговые и складские помещения.

"Забайкальск будет активно использоваться в качестве главной площадки для торговли с Китаем. Позже мы сможем перейти на производство тех товаров, которые высоко востребованы у китайских потребителей - кондитерских изделий, молочной продукции, различных продовольственные товаров", - говорится в сообщении со ссылкой на А.Осипова.

Кроме того, врио главы края поручил направить в Минтранс РФ документы для скорейшей реконструкции международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Забайкальск", где скапливаются "огромные пробки" из туристических автобусов и грузового транспорта.

"В день границу пересекает до 5 тыс. человек. На грузовом направлении ежедневно оформляется до 70 транспортных средств. Проводится работа по налаживанию взаимодействия между таможенной и пограничной службами. Вместе с тем, этого недостаточно, чтобы МАПП работал более эффективно", - процитировала пресс-служба регионального правительства министра международного сотрудничества и внешнеэкономических связей края Алексея Дроботушенко.