Следователи выясняют обстоятельства гибели врача на сахалинском судне

30.11.18 06:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту гибели судового врача на сахалинском рыболовном судне, сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) СКР.

По ее данным, трагический случай произошел в конце сентября 2018 года в бухте Добрая Охотского моря. Рыболовный траулер "Пиленга" и транспортный рефрижератор "Корсаков" осуществляли перегрузку рыбопродукции и судового снабжения. Во время работ произошел обрыв троса грузовой стрелы, блок троса упал на палубу рефрижераторного судна "Корсаков".

"При падении блока травмирована находящаяся в опасной зоне женщина - судовой врач. От полученных повреждений она скончалась", - говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).