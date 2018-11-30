Зоозащитники требуют выпустить на свободу косаток и белух, арестованных в качестве вещдоков в Приморье

30.11.18 06:26

© РИА Новости. Зорин А.

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Несколько российских общественных организаций обратились на этой неделе в Следственный комитет РФ с просьбой как можно быстрее выпустить на свободу косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме" в бухте Средней Приморского края, сообщают зоозащитники сахалинской общественной организации "Друзья океана"

Зоозащитники напоминают, что морские млекопитающие арестованы следствием в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, а также для того, чтобы те, кто их отловили, не продали животных в китайские океанариумы. "Однако согласно ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса, хранению подлежат только те животные, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания", - отмечают зоозащитники.

Активисты просят СКР обратиться в суд с ходатайством о выпуске на свободу животных, чтобы "незаконно выловленные косатки не погибли в неволе из-за неповоротливых бюрократических процедур".

"На прошлой неделе Совет по морским млекопитающим (общественная организация, объединяющая российских ученых - экспертов по морским млекопитающим) составил заключение, в котором эксперты настаивают на скорейшем освобождении косаток из "китовой тюрьмы", - говорится в сообщении.

Ученые, входящие в Совет по морским млекопитающим, опасаются, что длительное нахождение косаток в неволе может привести к ухудшению их состояния вплоть до гибели. Они отмечают, что важно выпускать всех косаток одновременно (за исключением больных особей), так как "при содержании в одном вольере у них формируются социальные связи, которые позволяют им оставаться вместе и после возвращения в естественную среду".

"Общественные организации Дальнего Востока просят Следственный комитет вернуть косаток и белух в среду их обитания при участии экспертов и ветеринаров", - заявляют зоозащитники.