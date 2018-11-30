ВЭБ намерен создать проектный офис во Владивостоке

30.11.18 06:31

© РИА Новости. Руслан Кривобок

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что намерен создать во Владивостоке проектный офис.

"Нам нужны ответственные люди в администрации (Владивостока - ИФ), которые будут с нами работать по проекту комфортной городской среды и городской экономики, а мы со своей стороны готовы полностью здесь проектный офис развернуть", - сообщил И. Шувалов в пятницу во Владивостоке на совещании с представителями бизнеса Приморья.

Он уточнил, что для конструктивной работы ВЭБ необходимо взаимодействовать с главой города.