Три "черных лесоруба" задержаны за вырубку сосен в Бурятии

30.11.18 08:18

© РИА Новости. Александр Кондратюк

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Полиция задержала трех местных жителей, которые незаконно рубили лес в Итанцинском лесничестве Прибайкальского района Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского Главного управления МВД в пятницу.

По данным ведомства, полиция с дружинниками обнаружила место вырубки сосен, на которое вскоре приехали трое мужчин на грузовике и тракторе, тут же начав погрузку.

"Один из мужчин - организатор порубки - предложил сотруднику полиции часть древесины в качестве взятки за не привлечение к уголовной ответственности, а затем оказал сопротивление при задержании. Противоправные действия злоумышленника были пресечены, а группа "черных лесорубов" доставлена в отдел полиции", - говорится в релизе.

Было установлено, что неработающий житель Улан-Удэ привлек к незаконной порубке сосен двоих безработных жителей Прибайкальского района, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Мужчины заготовили 61 кб. м. древесины, общий ущерб составил около 1 млн рублей. Возбуждено дело по ч. 3. ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)

Кроме того, в отношении организатора рубки следственным управлением СКР по Бурятии возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Также организована проверка по факту попытки дать взятку представителю власти.