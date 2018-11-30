Энергетики ликвидируют последствия ураганного ветра в Кузбассе

30.11.18 08:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Локальные повреждения по высоковольтным линиям произошли в Промышленновском и Прокопьевских районах Кузбасса из-за сильного ветра, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") в пятницу.

По данным компании, на территории Кузбасса действует штормовое предупреждение, наблюдаются неблагоприятные погодные явления: ветер до 25 м/с, мокрый снег, дождь и гололед.

"Такие погодные условия ведут к рискам обледенения проводов и повреждениям на линиях электропередачи. Оперативно ликвидируются локальные нарушения по линиям 6-10 Кв, основной удар пришелся на Промышленновский и Прокопьевский районы", - сказал собеседник агентства не уточняя, какие объекты оказались обесточены.

Также сообщается, что для борьбы со стихией задействовано 114 бригад, в которые входит 522 человека и 139 единиц техники. Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов выдвинуты резервные источники питания.