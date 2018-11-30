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30.11.18 08:34
Встреча Путина и Трампа в Буэнос-Айресе оказалась под вопросом
Менее чем за сутки до открытия саммита G20 Д.Трамп заявил, путем записи в Твиттере, что решил отменить переговоры с В.Путиным после изучения материалов об инциденте в Керченском проливе.
"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так, у президента будет дополнительны х часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - написал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Еще утром в четверг и Москве, и в Вашингтоне подтверждали российско-американскую встречу на высшем уровне, а сам Д.Трамп сказал, что "сейчас очень хорошее время для такой встречи".
Источник "Интерфакса" в Вашингтоне даже сообщил, что она запланирована около полудня в субботу и продлится более часа, возможно, два, и лидеры сами определят ее формат.
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