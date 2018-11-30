Тонну красной икры пытались незаконно вывезти из Новосибирской области в Казахстан

30.11.18 08:45

© РИА Новости. Владимир Федоренко

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан одной тонны красной икры и 19 тонн мороженой горбуши, сообщает пресс-служба управления.

Было установлено, что в электронных ветеринарных свидетельствах, предъявленных перевозчиком, указанный уникальный идентификатор (32-значный код) предназначен на другие партии грузов с иными грузоотправителями, грузополучателями и маршрутом следования.

"В этой связи вывоз 20 тонн животноводческой продукции в Республику Казахстан был приостановлен", - говорится в сообщении.

Информация о выявленном нарушении требований ветеринарного законодательства Евразийского экономического союза была незамедлительно передана в правоохранительные органы, говорится в сообщении.