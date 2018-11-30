Жители 14 сел на Алтае остались без света из-за метели и дождя

30.11.18 08:48

© РИА Новости. Руслан Кривобок

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Энергетики в Алтайском крае ликвидируют аварии на линиях электропередач, возникшие из-за непогоды, сообщает в пятницу пресс-центр ПАО "МРСК Сибири".

"Бригады энергетиков устраняют технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства, возникшие из-за неблагоприятных погодных явлений. Вечером 29 ноября в крае оправдался штормовой прогноз: в регионе сильный порывистый ветер, дождь, метель. (...) Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 14 населенных пунктах Поспелихинского, Каменского, Шипуновского, Зонального районов Алтайского края. Задействованы 74 человека и 26 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал компании оперативно реагирует на все нештатные ситуации - массовых отключений электроэнергии не допущено, а локальные нарушения ликвидируются в кратчайшие сроки.

"Энергетики работали всю ночь, ликвидация последствий стихии будет вестись до полного восстановления нормальной схемы работы всех энергообъектов. Там где есть возможность, питание потребителей на период ремонта основного оборудования переводится на резервные линии. Социально-значимые объекты запитываются от резервных источников снабжения электроэнергии", - подчеркивается в пресс-релизе.