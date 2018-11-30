Пять человек погибли при столкновении грузовиков и автомобиля на дороге Челябинск-Екатеринбург

30.11.18 09:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Пять человек погибло в результате столкновения трех грузовых автомобилей и одного легкового поздним вечером в четверг на дороге Челябинск-Екатеринбург, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МВД в пятницу.

"ДТП произошло в 22.40 на 108 км дороги Челябинск-Екатеринбург. У грузового автомобиля Вольво, под управлением мужчины 1995 года рождения, отцепился прицеп и выехал на полосу встречного движения", - отметили в пресс-службе.

Он столкнулся с грузовым автомобилем-манипулятором. Водитель манипулятора погиб на месте.

Затем прицеп совершил столкновение с автомобилем "Лендровер" под управлением мужчины 1960 г.р. и автомобилем ГАЗ 278869 (газель) под управлением мужчины 1992 г.р.

"В результате ДТП водитель "Лендровер" и его пассажиры 1997 г.р., 1987 г.р., 1962 г.р., все жители Челябинска, и неустановленный водитель манипулятора ТАТА скончались на месте происшествия. Водитель ГАЗ, житель Свердловской области, получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД и следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.