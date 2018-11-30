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30.11.18 09:11
Пять человек погибли при столкновении грузовиков и автомобиля на дороге Челябинск-Екатеринбург
"ДТП произошло в 22.40 на 108 км дороги Челябинск-Екатеринбург. У грузового автомобиля Вольво, под управлением мужчины 1995 года рождения, отцепился прицеп и выехал на полосу встречного движения", - отметили в пресс-службе.
Он столкнулся с грузовым автомобилем-манипулятором. Водитель манипулятора погиб на месте.
Затем прицеп совершил столкновение с автомобилем "Лендровер" под управлением мужчины 1960 г.р. и автомобилем ГАЗ 278869 (газель) под управлением мужчины 1992 г.р.
"В результате ДТП водитель "Лендровер" и его пассажиры 1997 г.р., 1987 г.р., 1962 г.р., все жители Челябинска, и неустановленный водитель манипулятора ТАТА скончались на месте происшествия. Водитель ГАЗ, житель Свердловской области, получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники ГИБДД и следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
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