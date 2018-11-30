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30.11.18 09:23

Константинополь не собирается давать Украине настоящую автокефалию - РПЦ

© РИА Новости. Павел Лисицын
30 ноября. Interfax-Russia.ru - В Русской православной церкви считают, что итоговый документ Синода, который в четверг завершился в Стамбуле, ясно говорит о реальной степени "независимости" церкви, которую Константинополь пытается создать при поддержке властей Украины.

"Несмотря на то, что несколько дней назад представители украинских властей связывали с заседанием Синода Константинопольского патриархата большие надежды и даже обещали чуть ли не привезти из Стамбула томос об автокефалии создаваемой ими церкви, реальные результаты заседания оказались для них весьма скромными", - заявил "Интерфаксу" в четверг секретарь синодального Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Он пояснил, что украинскому вопросу посвящён всего один из трёх пунктов коммюнике Синода, говорящий о том, что для будущей независимой церкви уже составлен устав. "Возникает вопрос: а в чем же будет заключаться ее независимость, если ей не доверяют разработать даже ее собственный устав?" - задал вопрос священник.

При этом он напомнил, что каноническая УПЦ свой устав разрабатывала и принимала сама, и дискуссия вокруг этого устава была свободной и прозрачной.

"Степень "свободы", которую даёт Константинополь подчиненным ему церковным структурам, хорошо иллюстрирует остальные два пункта коммюнике, - продолжил представитель РПЦ. - В одном из них говорится об упразднении экзархата русских православных приходов в Западной Европе, ставшем полнейшим сюрпризом для всех его членов, включая первоиерарха".

Ещё одно решение, добавил отец Игорь, посвящено канонизации двух святых для Финляндской автономной православной церкви, поскольку права самостоятельно канонизировать своих святых она так и не получила, "хотя в своё время для того, чтобы оторвать ее от Русской церкви, ей была обещана автокефалия, которая до сих пор так и не предоставлена".

"К слову, та же Украинская православная церковь, в отличие от Финляндской, сама проводит канонизацию своих святых", - заметил представитель Московского патриархата.

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