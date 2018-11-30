ПВО Крыма скоро усилят дивизионом комплексов "Панцирь-С"

30.11.18 10:01

© РИА Новости. Виталий Белоусов

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Новый дивизион комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия "Панцирь-С" будет развернут в Крыму до конца этого года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"Эти комплексы будут поставлены в Крым до конца года", - сказал он "Интерфаксу".

По словам В.Астафьева, в настоящее время на полигоне в Астраханской области расчеты комплексов "Панцирь-С" проводят стыковочные (учебные) стрельбы.

О том, что система ПВО Крыма будет усилена дивизионом "Панцирей", в июне сообщал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Дивизион комплексов "Панцирь-С" может насчитывать от 12 до 18 боевых машин.

Комплексы "Панцирь-С" уже есть у российских военных в Крыму. В частности, в июне Черноморский флот сообщал, что расчеты комплексов в районе Керчи провели учение по уничтожению крылатых ракет условного противника.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (Разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

С-400 И ГРУППИРОВКА В КРЫМУ

Накануне российские военные сообщили об усилении ПВО Крыма четвертым дивизионом системы дальнего действия С-400 "Триумф". Дивизион заступил на боевое дежурство в Джанкое (север Крыма), примерно в 30 км от границы с Украиной.

Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Черноморский флот России за последние годы получил три новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

По словам официального представителя Черноморского флота Алексея Рулева, пять новых кораблей в скором времени пополнят состав ЧФ, три из них будут оснащены ракетами "Калибр".

"В настоящее время завершено строительство и в стадии государственных испытаний находятся четыре корабля и один катер, которые в ближайшей перспективе войдут в состав Черноморского флота. Среди новостроек, проходящих испытания: малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также скоростной транспортно-десантный катер нового проекта", - сказал А.Рулев.

"РУБЕЖ" И "ВОРОНЕЖ"

Информированный источник в четверг сообщил "Интерфаксу", что Россия в Крыму начинает использовать автоматизированную систему контроля надводной обстановки при охране морских границ. "Для охраны границ в данном районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля "Рубеж". Эта работа ведется", - сказал он.

По его словам, это новая система, которой раньше в Крыму не было.

Согласно открытым данным, система получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

В 2019 году в Крыму начнется строительство радиолокационной станции "Воронеж" нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил "Интерфаксу" в четверг генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Да, такие планы есть", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли начать строительство станции в 2019 году.

С.Боев подтвердил, что станция заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем.

"Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями", - сказал С.Боев.

Ранее в четверг источник в силовых структурах Крыма сообщил, что в 2019 году в районе Севастополя начнется строительство новой РЛС "Воронеж-М" СПРН.

По его словам, новый радар "существенно превзойдёт по своим боевым возможностям станцию "Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трёх с половиной тысяч километров".

РЛС "Воронеж-М" - российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.