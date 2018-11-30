Песков прокомментировал решение администрации США отменить встречу Путина и Трампа

30.11.18 09:31

© РИА Новости. Сергей Гунеев

30 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе. Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время", - сказал Д.Песков.

"Что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой", - добавил представитель Кремля.