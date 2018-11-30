ЦБ выявил существование анонимных скупщиков крупных сумм валюты

30.11.18 09:53

© РИА Новости. Илья Питалев

30 ноября. Interfax-Russia.ru - В письме Центрального банка России, разосланном по банкам в среду, 28 ноября, говорится о том, что все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, при этом сделки проводят физлица, сообщает в пятницу газета " Ведомости" со ссылкой на письмо Центробанка, с которым ознакомилось издание и получение которого подтвердили сотрудники двух банков.

"Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают - что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы - как правило, не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. "По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах", - говорит представитель ЦБ", - сообщается в публикации.

В материале "Ведомостей" также говорится, что "просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. Проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально, пишет ЦБ: банки, как правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений - личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности - без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций. Ответы о "стипендиях" и "пенсиях" удовлетворяли банки, сетует представитель ЦБ".

"Такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сказал представитель ЦБ. В письме регулятор указал, что в "обменники" обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Также такие операции могут проводиться в "коррупционных и других незаконных целях", указывает регулятор", - говорится в материале газеты "Ведомости".