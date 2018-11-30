Военные сообщили о развертывании под Хабаровском новой системы ПВО С-400

30.11.18 09:36

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Противовоздушная оборона Хабаровского края усилена новой зенитной ракетной системой дальнего действия С-400 "Триумф", сообщили в пятницу в пресс-службе Восточного военного округа.

"В Хабаровском крае военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа заступили на боевое дежурство на новой ЗРС С-400", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что ранее зенитчики прошли обучение на новую боевую технику, выполнили на специализированном полигоне Капустин Яр в Астраханской области успешные боевые пуски ракет.

Накануне военные сообщили об усилении ПВО Крыма четвертым дивизионом С-400. Дивизион заступил на боевое дежурство в Джанкое (север Крыма), примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

Система С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.