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30.11.18 09:36
Военные сообщили о развертывании под Хабаровском новой системы ПВО С-400
"В Хабаровском крае военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа заступили на боевое дежурство на новой ЗРС С-400", - говорится в сообщении.
Военные сообщили, что ранее зенитчики прошли обучение на новую боевую технику, выполнили на специализированном полигоне Капустин Яр в Астраханской области успешные боевые пуски ракет.
Накануне военные сообщили об усилении ПВО Крыма четвертым дивизионом С-400. Дивизион заступил на боевое дежурство в Джанкое (север Крыма), примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.
Система С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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