30.11.18 10:00

© РИА Новости. Алексей Даничев

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Ижавиа" отменила первый рейс из Екатеринбурга в Челябинск, который должен был состояться в пятницу вечером, свидетельствуют данные онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксe" объяснили причину отмены сбоями в расписании.

"При запуске больших проектов возможны технические сбои, в том числе сбои по расписанию и готовности. "Ижавиа" обращает внимание на то, что до этого не выполняла полеты по узловой схеме и сейчас нарабатывает опыт", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что пассажирам отмененных рейсов предлагаются разные варианты перелетов до пункта назначения рейсами "Ижавиа" и других авиаперевозчиков.

Как сообщалось, рейсы из Екатеринбурга в Челябинск авиакомпания планирует осуществлять трижды в неделю на самолетах Як-42Д, время в пути составляет полчаса, стоимость самого дешевого билета - 4 тыс. рублей/

Расстояние между Екатеринбургом и Челябинском по прямой менее 200 км, из одного города в другой можно добраться на поезде, машине и автобусах, которые ходят 17 раз в день.

Регулярные авиарейсы между Екатеринбургом и Челябинском должны стать первыми для "Кольцово" за последние несколько лет.

В пресс-службе "Ижавиа" агентству заявляли, что данный рейс введен для осуществления технического разворота при выполнении иных маршрутов. "Этот рейс, скорее, "техническое плечо", ориентирован больше на пассажиров, которые летят из Екатеринбурга и Челябинска в другие города", - отмечали в пресс-службе. Авиакомпания впервые в своей истории использует узловой принцип ради повышения рентабельности маршрутной сети.

АО "Ижавиа" находится в собственности Удмуртии, осуществляет пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ. "Ижавиа" также владеет аэропортом Ижевска.