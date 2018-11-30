Совладелец ряда интернет-ресурсов задержан по подозрению в мошенничестве в Екатеринбурге

30.11.18 10:14

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области в четверг задержали совладельца ряда интернет-ресурсов Александра Устинова, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе уральского производителя вентиляторов АО "АМЗ Вентпром".

Задержание проходило в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) по заявлению руководства "Вентпрома", отметили в пресс-службе.

"На протяжении длительного периода группой лиц, в которую входил А.Устинов, распространялись не соответствующие действительности сведения клеветнического характера в отношении руководства АО "АМЗ Вентпром", губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и других высокопоставленных политиков и бизнесменов Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, международная группа, в которую помимо А.Устинова входили граждане Украины, "была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях", отметили в пресс-службе.

"Для публикации фактически вымышленных материалов, представители организованной "группы Устинова" использовали подконтрольные им интернет-ресурсы, не являющиеся официальными СМИ", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, А.Устинов задержан после передачи денег, которые он получил в обмен на прекращение незаконных действий в отношении руководства предприятия.

По данным СМИ, А.Устинов является владельцем ряда информационных ресурсов и популярных телеграм-каналов, в том числе "Устинов троллит", на который подписаны более 70 тыс. читателей.

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментариев по данному поводу.

АО "АМЗ "Вентпром" - единственный в России изготовитель вентиляторов главного проветривания для шахт, тоннелей и метрополитенов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие создано путем преобразования ООО "Вентпром", владельцами компании являются физические лица, в том числе гендиректор Олег Горшков.