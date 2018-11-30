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30.11.18 10:42
Все задержанные в Керченском проливе моряки переведены из СИЗО Симферополя
"В СИЗО Симферополя сейчас ни одного из задержанных нет", - сказала Л.Лубина "Интерфаксу".
Она отметила, что не может наверняка сказать, куда переведены задержанные, так как обладает информацией только по Крыму.
"Информация о том, куда их перевели, может быть только у ФСБ, которая ведёт дело", - подчеркнула уполномоченный.
Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой "Интерфаксу" сообщили, что командный состав был переведен в одно из СИЗО Москвы, не уточнив точное число задержанных.
Накануне адвокат Джемиль Темишев, участвующий в уголовном деле в качестве защитника одного из арестованных украинцев, заявил, что моряков, заключенных под стражу 26-27 ноября, вывозят из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово".
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