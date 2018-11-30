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30.11.18 10:25
Четыре дороги на Ставрополье временно закрыты для проезда из-за непогоды
"В 7:13 мск введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск" с 80-го по 86-й километр (территория Новоалександровского района)", - отмечает ведомство.
По данным ГИБДД, в 8:02 мск введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Ставрополь-Изобильный-Красногвардейское" с 82-го по 86-й километр (территория Красногвардейского района).
Госавтоинспекция Ставрополья обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой временно отказаться от поездок по этим направлениям.
На трассах работает спецтехника, дороги обрабатывают противогололедными смесями.
Ранее сообщалось, что в связи с крайне негативными погодными условиями вводится временное ограничение движения на федеральной автодороге "Кавказ" с 243-го по 270-й километр (территория Андроповского района). На региональной дороге "Подъезд к городу Ставрополю" в 04:00 мск было введено ограничение движения для всех видов транспорта ( с 17-го по 19-й километр в районе Темнореченского поста).
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