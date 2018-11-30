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30.11.18 10:25

Четыре дороги на Ставрополье временно закрыты для проезда из-за непогоды

© РИА Новости. Илья Питалев
30 ноября. Interfax-Russia.ru - Движение сразу на четырех участках дорог в разных районах Ставрополья закрыто для проезда из-за обледенения и снежного наката, сообщает управление ГИБДД по краю.

"В 7:13 мск введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск" с 80-го по 86-й километр (территория Новоалександровского района)", - отмечает ведомство.

По данным ГИБДД, в 8:02 мск введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Ставрополь-Изобильный-Красногвардейское" с 82-го по 86-й километр (территория Красногвардейского района).

Госавтоинспекция Ставрополья обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой временно отказаться от поездок по этим направлениям.

На трассах работает спецтехника, дороги обрабатывают противогололедными смесями.

Ранее сообщалось, что в связи с крайне негативными погодными условиями вводится временное ограничение движения на федеральной автодороге "Кавказ" с 243-го по 270-й километр (территория Андроповского района). На региональной дороге "Подъезд к городу Ставрополю" в 04:00 мск было введено ограничение движения для всех видов транспорта ( с 17-го по 19-й километр в районе Темнореченского поста).

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