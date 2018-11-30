Черноморский флот России планирует получить около 20 новых кораблей - командующий

30.11.18 10:36

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Черноморский флот России в ближайшем будущем получит около двадцати новых кораблей и судов, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"К настоящему моменту завершено строительство, и в стадии государственных испытаний находятся четыре корабля и один катер, которые поступят в состав Черноморского флота. Это малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"В дальнейшем на флот планируется поступление ещё 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе, малых ракетных кораблей различных проектов, оснащённых крылатыми ракетами "Калибр", - сообщил А.Моисеев.

Он сказал, что в 2018 году Черноморский флот получил новый комплекс средств автоматизации противовоздушной обороны.

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море. Штаб флота расположен в Севастополе. Как сообщал "Интерфакс", Черноморский флот России за последние годы получил три новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

"Калибр" - семейство российских передовых крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Фрегаты и дизельные подводные лодки Черноморского флота, находясь в составе эскадры ВМФ РФ в Средиземном море, неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.