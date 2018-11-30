Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за непогоды в Грузии

30.11.18 10:40

© РИА Новости. Александр Имедашвили

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, закрыта на выезд из РФ для грузовиков, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Ограничение движения для большегрузов введено с 10:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ограничение введено из-за снегопада на территории Грузии. Оно будет действовать до особого распоряжения.