Экс-замгубернатора Новгородской области арестован по подозрению в крупном мошенничестве

30.11.18 10:51

© РИА Новости. Константин Родиков

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Новгородский районный суд арестовал двух жителей Санкт-Петербурга по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

"По данным следствия, группа жителей северной столицы, в которую входили арестованные, по подложным документам получила банковский кредит более чем на 136 млн рублей якобы на реконструкцию новгородских гостиниц и использовала его в личных целях", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, изъяли оргтехнику и документацию. Возбуждены дела по ч.4 ст. 159 и ч.4 ст. 159.1 (мошенничество в особо крупном размере и мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, одним из задержанных является Борис Воронцов, который в 2008-2010 годах работал первым заместителем губернатора Новгородской области.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года ПАО "Сбербанк" предъявило Б.Воронцову иск о взыскании долга в 472 млн рублей, соответчиком по иску выступал житель Пскова Лев Тимофееев. По информации Новгородского районного суда, тогда банк заявил о намерении взыскать задолженность по кредитному договору и обратить взыскание на заложенное ответчиками имущество. В качестве залога выступал недостроенный жилой массив "Аркажи" в Великом Новгороде. Об итогах рассмотрения иска не сообщалось.