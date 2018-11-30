Горнолыжный сезон откроется в Хибинах в начале декабря

30.11.18 11:02

© РИА Новости. Антон Денисов

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Горнолыжный сезон на склонах Хибинских гор откроется в начале декабря.

Как сообщается на сайте горнолыжного комплекса (ГК) "Кукисвумчорр" в Кировске, склоны для катания будут доступны уже 1 декабря.

Второй крупный хибинский горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" (дочернее предприятия АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро"), откроет сезон не раньше 8 декабря, говорится в сообщении на странице ГК в одной из социальных сетей.

Кроме того, 1 декабря откроет горнолыжный сезон ГК "Салма" Кольской АЭС в 10 км от города Полярные Зори.