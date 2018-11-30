Более 20 новорожденных зубров насчитали в калужском заповеднике

30.11.18 11:13

© РИА Новости. Егор Еремов

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты заповедника "Калужские засеки" подсчитали зубров в маточных стадах на трех подкормочных участках, сообщается на официальном сайте заповедника.

В общей сложности насчитали 111 животных, в том числе 24 новорожденных зубренка.

"Животные, которых удалось наблюдать во время проведения учёта, отличались хорошей упитанностью и физической формой, малыши все резвые и здоровые", - говорится в сообщении.

При этом лесники отмечают, что полный учет поголовья удастся сделать только к весне этого года, поскольку небольшие стада пока еще пугливы и не выходят на прикормочные участки. А взрослые быки предпочитают на глаза людям не попадаться вообще. Точную перепись будут проводить с использованием квадрокоптеров и изучением следов.

Заповедник "Калужские Засеки" расположен в Ульяновском районе Калужской области и входит в состав общероссийского объединения "Заповедники России". В состав заповедника входят два участка, отдаленные друг от друга на 12 км: северный и южный. Общая площадь заповедника составляет 18 тыс. 533 га.

Первых 30 зубров завезли в "Калужские засеки" в 2002 году. Калужские зубры входят в Калужско-Орловско-Брянской популяцию, которая составляет около 15% от мировой популяции этого краснокнижного гиганта.