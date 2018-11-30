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30.11.18 11:13
Более 20 новорожденных зубров насчитали в калужском заповеднике
В общей сложности насчитали 111 животных, в том числе 24 новорожденных зубренка.
"Животные, которых удалось наблюдать во время проведения учёта, отличались хорошей упитанностью и физической формой, малыши все резвые и здоровые", - говорится в сообщении.
При этом лесники отмечают, что полный учет поголовья удастся сделать только к весне этого года, поскольку небольшие стада пока еще пугливы и не выходят на прикормочные участки. А взрослые быки предпочитают на глаза людям не попадаться вообще. Точную перепись будут проводить с использованием квадрокоптеров и изучением следов.
Заповедник "Калужские Засеки" расположен в Ульяновском районе Калужской области и входит в состав общероссийского объединения "Заповедники России". В состав заповедника входят два участка, отдаленные друг от друга на 12 км: северный и южный. Общая площадь заповедника составляет 18 тыс. 533 га.
Первых 30 зубров завезли в "Калужские засеки" в 2002 году. Калужские зубры входят в Калужско-Орловско-Брянской популяцию, которая составляет около 15% от мировой популяции этого краснокнижного гиганта.
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