Рязанская область планирует войти в число ведущих экспортеров РФ

30.11.18 11:24

© РИА Новости. Михаил Климентьев

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области" в четверг открылся в Рязани, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В подобном формате форум проводится впервые в России. В его работе принимают участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в РФ Гарри Корен, представитель Китайского комитета содействия международной торговле в РФ Сяо Чучжоу, первый секретарь Посольства Республики Беларусь в России Ольга Филимончик, заместитель директора Центра промышленности Республики Болгария Цветозар Генчев, общественный уполномоченный при президенте РФ по защите малого и среднего предпринимательства бизнеса Виктор Ермаков, руководители ряда министерств, предприятий Рязанской области и регионов России, органов местного самоуправления, ведущих институтов развития, общественных организаций.

На открытии форума губернатор Николай Любимов отметил, что в стратегических инициативах президента РФ создание в несырьевых отраслях экономики высокопроизводительного экспортноориентированного сектора определено в качестве одной из национальных целей.

"Советом при главе государства по стратегическому развитию одобрен приоритетный проект "Международная кооперация и экспорт". Мы планируем максимально использовать возможности этого проекта, с тем чтобы войти в число ведущих экспортеров РФ", - подчеркнул глава региона.

Как отметил посол Израиля в РФ Гарри Корен, Рязанская область является одним из самых активных участников межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству РФ и Израиля. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил $2,5 млрд.

"Я надеюсь на положительный прирост в будущем. Работа с регионами России, в том числе с Рязанской областью, будет способствовать достижению этого результата, желаемого нашими странами. Посольство Израиля в РФ сделает все возможное для укрепления бизнес-связей с Рязанской областью и реализации планов", - сказал Г.Корен.

О перспективах расширения сотрудничества с Рязанской областью заявила также представитель Китайского комитета содействия международной торговле в РФ Сяо Чучжоу.

"В ближайшей перспективе может быть расширено сотрудничество с Китаем в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, формирование инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса. Это будет новой страницей в нашем сотрудничестве", - сказала Сяо Чучжоу.

В рамках делового форума, который продлится до 30 ноября, запланированы секционные заседания, презентации, тренинги, мастер-классы, биржа контактов, панельные дискуссии и ряд других мероприятий. Кроме того, участники форума смогут ознакомиться с работой предприятий и туристическими объектами Рязанской области.