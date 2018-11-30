Пассажирский "Боинг" прервал взлет из-за рабочего на полосе в "Шереметьево"

30.11.18 11:40

© РИА Новости. Григорий Сысоев

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Рабочий дорожно-строительной компании несанкционированно оказался на взлетно-посадочной полосе в "Шереметьево", когда на нее перед взлетом вырулил пассажирский "Боинг", сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Накануне вечером за считанные секунды до вылета "Боинга" Москва-Сочи диспетчеры заметили на полосе мужчину без специальной униформы, который не должен был там находиться. Экипажу была дана команда прервать взлет и вернуться на стоянку", - сказал источник.

Мужчина не пострадал. "Он оказался рабочим дорожно-строительной компании, которая выполняет работы на аэродроме, однако в нарушение всех норм и требований безопасности он оказался на полосе перед взлетающим лайнером без спецодежды", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 20 ноября на ВПП в "Шереметьево" под шасси взлетающего самолета погиб мужчина. Им оказался 25-летний Альберт Епремян, который прибыл в "Шереметьево" рейсом из Мадрида.

После регистрации на рейс "Москва-Ереван" мужчина проследовал на посадку с другими пассажирами, однако, как сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального Следственного управления на транспорте Наталья Федорова, "при неустановленных обстоятельствах во время поездки в перронные автобусы проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта".

В 20:10 А.Епремян вышел на взлетно-посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки "Альфа", где был сбит разгонявшимся по полосе самолетом "Боинг-737".

По факту нарушений требований транспортной безопасности при организации полетов, повлекшего смерть мужчины, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263.1 УК РФ.