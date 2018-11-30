Самая дорогая квартира в аренду в Москве стоила 600 тысяч рублей в месяц

30.11.18 11:47

© РИА Новости. Валерий Мельников

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Самым дорогим предложением по аренде квартир в Москве по итогам ноября стали 6-комнатные апартаменты на Остоженке за 600 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты "Инком-Недвижимость".

По их данным, это двухуровневый объект площадью 270 кв.: на первом - кухня, столовая, кабинет, гардеробные комнаты, гостевой санузел, на втором уровне - 4 спальни, гардеробные, санузлы, хозблок. Машиноместо в подземном паркинге входит в стоимость найма.

Второе место ноябрьского рейтинга занимает объект за 550 тыс. рублей. В особняке в районе знаменитой "Золотой мили" сдается 4-комнатная квартира площадью 220 кв. м. Использование машиноместа в подземном паркинге для арендаторов жилья бесплатно.

Третье место в списке занимает 5-комнатная квартира в "сталинке" в Романовом переулке, недалеко от станции метро "Охотный ряд" за 500 тыс. рублей. Жилье площадью 235 кв. м включает гардеробную комнату и три санузла.

Четвертое место занимает трехкомнатная квартира на Остоженке за 490 тыс. рублей. В квартире площадью 150 кв. м имеются две спальни с индивидуальными санузлами, гостиная с дровяным камином, просторная кухня-столовая. В арендную ставку включен найм двух машиномест в подземном паркинге.

Замыкает ТОП-5 ноября объект за 450 тыс. рублей. Это двухуровневая 4-комнатная квартира площадью 214 кв. м на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Сокол".