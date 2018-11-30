Новый метод остановки кровотечения впервые применили в столичной больнице

30.11.18 11:59

© РИА Новости. Варвара Гертье

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Травматологи городской клинической больницы №1 имени Пирогова разработали оригинальную методику остановки тяжелых кровотечений и впервые применили ее на практике, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в пятницу.

"Первым пациентом, которому провели остановку кровотечения таким методом, стал 26-летний мужчина, упавший с третьего этажа. Мужчине необходимо было остановить внутритазовое кровотечение. Обычно это делают с помощью специальных кровоостанавливающих материалов (салфеток), которые зашиваются на несколько дней, а затем извлекаются. Но, по словам специалистов, это довольно травматичный способ, нередко сопряженный с дополнительной кровопотерей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, врачи приняли решение впервые применить новый метод остановки кровотечения: через небольшой разрез по передней поверхности живота в полость таза, за брюшину они установили два баллонных катетера, которые затем наполнили физиологическим раствором. Раздувшись, баллон прижал пострадавший сосуд и остановил кровотечение. Через три дня баллон извлекли и выполнили пациенту окончательную стабилизацию тазового кольца.

В пресс-службе отметили, что перед применением на практике новой методики, была проведена большая подготовительная работа для того, чтобы запатентовать и применить эту технологию, убедившись в ее надежности и безопасности с использованием диагностики КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография).

Первая операция по новой щадящей методике, проведенная пациенту в Первой градской, прошла без осложнений, пациент идет на поправку и занимается лечебной физкультурой.