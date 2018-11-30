|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.11.18 12:11
Крупный цех по производству поддельного алкоголя обнаружили в Саратовской области
По данным ведомства, производство суррогатных водки и коньяка в поселке Возрождение организовали жители Сызрани.
"Всего в цеху обнаружено и изъято около 14 тыс. бутылок коньяка марки "Лезгинка", 8 тыс. бутылок водки марок "Царская", "Талка" и "Финская", порядка 10 тонн этилового спирта. Предотвращенный ущерб государству от противоправной деятельности злоумышленников составил более 11 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
В Самаре задержан предполагаемый организатор нелегального бизнеса и "Камаз" с 12,5 тонны этилового спирта.
Как отмечает пресс-служба ведомства, поддельный алкоголь производился на дорогостоящем импортном оборудовании. Затем суррогат перевозили большегрузными автомобилями с полуприцепами в сопровождении машин наблюдения.
|
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket