Крупный цех по производству поддельного алкоголя обнаружили в Саратовской области

30.11.18 12:11

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ФСБ и полиции обнаружили в Саратовской области подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, сообщила в пятницу пресс-служба самарского управления ФСБ.

По данным ведомства, производство суррогатных водки и коньяка в поселке Возрождение организовали жители Сызрани.

"Всего в цеху обнаружено и изъято около 14 тыс. бутылок коньяка марки "Лезгинка", 8 тыс. бутылок водки марок "Царская", "Талка" и "Финская", порядка 10 тонн этилового спирта. Предотвращенный ущерб государству от противоправной деятельности злоумышленников составил более 11 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

В Самаре задержан предполагаемый организатор нелегального бизнеса и "Камаз" с 12,5 тонны этилового спирта.

Как отмечает пресс-служба ведомства, поддельный алкоголь производился на дорогостоящем импортном оборудовании. Затем суррогат перевозили большегрузными автомобилями с полуприцепами в сопровождении машин наблюдения.