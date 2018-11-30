РПЦ расценили обыск у наместника Киево-Печерской лавры как принуждение его к участию в "объединительном" соборе

30.11.18 12:20

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30 ноября. Interfax-Russia.ru - Обыск у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, судя по всему, является частью плана по принуждению епископов канонической Церкви к участию в "объединительном соборе", считают в Московском патриархате.

"Со стороны властей Украины начинаются "активные мероприятия" по обеспечению "добровольного" объединения украинских православных. Быть может, такую задачу поставили вчера в Стамбуле?" - заявил "Интерфаксу" в пятницу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Как сообщалось, в эти минуты сотрудники СБУ Украины проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Чернобыльского и Вышгородского Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.

Накануне в Стамбуле завершилось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором, вопреки ожиданиям, вновь не была названа дата "объединительного собора" - форума архиереев, на котором Константинополь при поддержке властей Украины планирует создать украинскую церковь, независимую от Москвы. В РПЦ в связи с этим указали на очевидное торможение Константинополем процесса выдачи томоса Украине и связали это с твердой, бескомпромиссной позицией канонической УПЦ, отказавшейся участвовать в "автокефальном проекте".