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30.11.18 12:17
Ищенко намерен обратиться в ЕСПЧ для признания отмены итогов выборов губернатора в Приморье незаконной
"По результатам иска, который я направил в Верховный суд (по оспариванию отмены результатов выборов - ИФ), я понимаю, что навряд ли правда здесь восторжествует, но финально я для себя поставил отсечку, что обращусь в Европейский суд по правам человека", - сообщил в пятницу А.Ищенко журналистам.
Он отметил, что у его команды есть доказательная база.
Как сообщалось, Приморский краевой суд в октябре не удовлетворил иск А. Ищенко, который оспаривал решение крайизбиркома об отмене результатов выборов губернатора края, проходивших в два тура 9 и 16 сентября. Итоги признали недействительными из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ А.Ищенко. А.Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место был назначен Олег Кожемяко, занимавший прежде должность губернатора Сахалинской области. Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря.
А.Ищенко подал заявление для участия в них как самовыдвиженец, однако его регистрация кандидатом не состоялась - ему не удалось пройти муниципальный фильтр.
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