Небольшой снегопад пройдет в Петербурге и Ленобласти в конце недели

30.11.18 12:32

© РИА Новости. Сергей Красноухов

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Небольшой снег пройдет на выходных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В Петербурге в предстоящие сутки без осадков, в воскресенье небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха ночью до минус 6-8 градусов, днем минус 3-5 градусов.

В субботу атмосферное давление будет мало меняться, оставаясь высоким, в воскресенье начнет понижаться. Ветер южных направлений сохранится в течение всего периода. Ночью в субботу он будет до 8-13 м/с, а затем ослабеет до 4-9 м/с.

В Ленинградской области в субботу осадков не ожидается, вечером с южных районов области начнет приближаться облачность с небольшим снегом. В воскресенье небольшой, местами умеренный снег пройдет в большинстве районов области.

Температура воздуха в течение суток будет мало меняться, оставаясь в пределах минус 4-9 градусов, в ночные часы местами, преимущественно в восточных районах области возможно похолодание до минус 10-13 градусов. На дорогах местами гололедица.