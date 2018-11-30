Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек на дороге Екатеринбург-Челябинск

30.11.18 12:43

© РИА Новости. Руслан Кривобок

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственный отдел ОМВД России по Каслинскому району (Челябинская область) возбудил уголовное дело по факту ДТП на дороге Екатеринбург-Челябинск, где в четверг вечером погибли пять человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело передано в следственный отдел по ДТП Главного следственного регионального управления ГУ МВД РФ, создана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение в сторону Челябинска осуществляется по дороге - дублеру, параллельной трассе, затруднений в движении нет, отмечает пресс-служба.