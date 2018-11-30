Всероссийский центр компетенций органического сельского хозяйства будет создан в Ярославской области

30.11.18 12:54

© РИА Новости. Сергей Гунеев

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Всероссийский центр компетенций органического сельского хозяйства создается на базе Ярославской сельхозакадемии, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Ярославской области.

Эту информацию глава региона Дмитрий Миронов озвучил на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"Хочу обратить ваше внимание, что главной проблемой в развитии данного направления является дефицит знаний и навыков в технологии производства. Поэтому в настоящее время на базе Ярославской сельхозакадемии создается Всероссийский центр компетенций органического сельского хозяйства. Нам необходимо идти в ногу со временем, а для этого нужно модернизировать учебно-производственную базу, в том числе и для открытия новых направлений подготовки специалистов в сферах сельского хозяйства, аквакультуры, пищевой и перерабатывающей промышленности. Прошу вас оказать содействие в реализации этого проекта", - сказал губернатор.

Министр пообещал провести анализ данного предложения.

"Для нас сейчас приоритетным является реализация указа президента об увеличении экспорта российской продукции к 2024 году до $45 млрд. Мы должны выполнить его без потерь для российского рынка, поэтому сейчас должны наращивать товарную массу. И поддерживаем любые начинания, которые будут работать на увеличение экспорта. Обязательно рассмотрим проект, о котором вы говорите, и если там выявится экспортная составляющая, то вероятность оказания господдержки значительно повышается", - сказал Д.Патрушев.