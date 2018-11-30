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30.11.18 13:05
НАТО не пойдет на риск столкновения в Азовском море - Чижов
"Теоретически они могут пойти с дружеским визитом с согласия России и Украины. И трудно представить, чтобы Россия дала согласие на такой визит", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью европейскому интернет-изданию EurActiv, опубликованному в пятницу.
По его словам, в любом случае суда НАТО не пройдут Керченский пролив.
В ответ на вопрос, подвергнутся ли суда Североатлантического альянса атаке с российской стороны, если попытаются это сделать, постпред сказал: "Конечно, это будет зависеть от их поведения, но я уверен, что НАТО не настолько глупа, чтобы предпринять такие опасные, рискованные шаги".
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