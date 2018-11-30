|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.11.18 13:21
Власти Башкирии перекрыли в Уфе "теневой" оборот нелегальных перевозчиков в 4 млрд рублей
"Подвижной состав нелегальных перевозчиков исключен из перевозочного процесса в полном объеме", - сказал он.
По его данным, в настоящее время перевозку пассажиров в Уфе осуществляют 2,55 тыс. автобусов, в том числе 310 автобусов большой вместимости ГУП "Башавтотранс", 190 троллейбусов и трамваев, 2,05 тыс. автобусов иных перевозчиков.
"Огромные объемы финансирования оставались в "тени". Мы не понимали, куда эти средства уходят. Через реформу отрасли стала понятна "теневая" составляющая доходов перевозчиков. (Речь идет о - ИФ) миллиардной сумме, чуть больше 4 млрд рублей (в год - ИФ) - это тот теневой объем финансирования общественных перевозок по городу Уфе. Задача всех органов власти эти средства вернуть в правильное русло - в развитие системы общественных перевозок. Стоит задача по обновлению подвижного состава, по созданию прозрачной системы перевозок", - отметил Т.Мухаметьянов.
Характеризуя работу властей в рамках устранения нелегальных перевозчиков, глава Госкомитета отметил, что "работа была проведена масштабная, с привлечением всех заинтересованных ведомств".
"В целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения и недопущения социальных волнений транспортные средства этих нелегальных перевозчиков, исключенных из перевозочного процесса, были заменены подвижным составом законных перевозчиков, перераспределенным с других маршрутов, с 21 маршрута по Уфе", - добавил он.
Перевозка пассажиров в Уфе сейчас осуществляется по 102 муниципальным маршрутам, в том числе 40 - по регулируемым тарифам, 62 - по нерегулируемым тарифам.
По данным мэрии, в городе насчитывалось 27 "нелегальных" маршрутов, которые были замещены 21 маршрутом, с рынка перевозок "ушли" 1,3 тыс. автобусов нелегальных перевозчиков из 3,2 тыс. автотранспортных единиц, что обусловило существенные сокращения транспорта и увеличение интервалов движения.
"Башавтотранс" принял на временную работу около 100 водителей, ранее занятых у нелегальных перевозчиков, около 40 водителей были оформлены в штат.
Ранее сообщалось, что врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал действия региональных властей по регулированию пассажирских перевозок и поручил "решить проблему с нелегальными перевозчиками" до 1 декабря текущего года.
Действия властей Башкирии и уфимской мэрии по ликвидации нелегальных перевозчиков в октябре вызвали серьезные проблемы для пассажиров. Критическая ситуация в этот период наблюдалась в поселке "8 марта", микрорайонах "Сосны", "Южный", Сипайлово, "Новая Максимовка".
По данным уфимской мэрии, доля государственных и муниципальных перевозчиков пассажиров составляла 14,3%, официальных частных перевозчиков - 44,4%, транспорт перевозчиков, не имеющих соответствующих разрешительных документов, - 41,3%.
|
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket