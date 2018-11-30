Власти Башкирии перекрыли в Уфе "теневой" оборот нелегальных перевозчиков в 4 млрд рублей

30.11.18 13:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Перевозки пассажиров в Уфе легализованы, автотранспортные средства нелегалов исчезли с улиц города, заявил председатель республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов на тематическом "круглом столе" в пятницу в Уфе.

"Подвижной состав нелегальных перевозчиков исключен из перевозочного процесса в полном объеме", - сказал он.

По его данным, в настоящее время перевозку пассажиров в Уфе осуществляют 2,55 тыс. автобусов, в том числе 310 автобусов большой вместимости ГУП "Башавтотранс", 190 троллейбусов и трамваев, 2,05 тыс. автобусов иных перевозчиков.

"Огромные объемы финансирования оставались в "тени". Мы не понимали, куда эти средства уходят. Через реформу отрасли стала понятна "теневая" составляющая доходов перевозчиков. (Речь идет о - ИФ) миллиардной сумме, чуть больше 4 млрд рублей (в год - ИФ) - это тот теневой объем финансирования общественных перевозок по городу Уфе. Задача всех органов власти эти средства вернуть в правильное русло - в развитие системы общественных перевозок. Стоит задача по обновлению подвижного состава, по созданию прозрачной системы перевозок", - отметил Т.Мухаметьянов.

Характеризуя работу властей в рамках устранения нелегальных перевозчиков, глава Госкомитета отметил, что "работа была проведена масштабная, с привлечением всех заинтересованных ведомств".

"В целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения и недопущения социальных волнений транспортные средства этих нелегальных перевозчиков, исключенных из перевозочного процесса, были заменены подвижным составом законных перевозчиков, перераспределенным с других маршрутов, с 21 маршрута по Уфе", - добавил он.

Перевозка пассажиров в Уфе сейчас осуществляется по 102 муниципальным маршрутам, в том числе 40 - по регулируемым тарифам, 62 - по нерегулируемым тарифам.

По данным мэрии, в городе насчитывалось 27 "нелегальных" маршрутов, которые были замещены 21 маршрутом, с рынка перевозок "ушли" 1,3 тыс. автобусов нелегальных перевозчиков из 3,2 тыс. автотранспортных единиц, что обусловило существенные сокращения транспорта и увеличение интервалов движения.

"Башавтотранс" принял на временную работу около 100 водителей, ранее занятых у нелегальных перевозчиков, около 40 водителей были оформлены в штат.

Ранее сообщалось, что врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал действия региональных властей по регулированию пассажирских перевозок и поручил "решить проблему с нелегальными перевозчиками" до 1 декабря текущего года.

Действия властей Башкирии и уфимской мэрии по ликвидации нелегальных перевозчиков в октябре вызвали серьезные проблемы для пассажиров. Критическая ситуация в этот период наблюдалась в поселке "8 марта", микрорайонах "Сосны", "Южный", Сипайлово, "Новая Максимовка".

По данным уфимской мэрии, доля государственных и муниципальных перевозчиков пассажиров составляла 14,3%, официальных частных перевозчиков - 44,4%, транспорт перевозчиков, не имеющих соответствующих разрешительных документов, - 41,3%.