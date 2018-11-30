Передумал: Трамп отказался от встречи с Путиным на саммите G20
  
Смерть под землей: машинист комбайна погиб в шахте "Колмара" в Якутии
   
Без водителей: 1 декабря на дороги Москвы и Татарстана выйдут беспилотные машины
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
30.11.18 13:21

Власти Башкирии перекрыли в Уфе "теневой" оборот нелегальных перевозчиков в 4 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
30 ноября. Interfax-Russia.ru - Перевозки пассажиров в Уфе легализованы, автотранспортные средства нелегалов исчезли с улиц города, заявил председатель республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов на тематическом "круглом столе" в пятницу в Уфе.

"Подвижной состав нелегальных перевозчиков исключен из перевозочного процесса в полном объеме", - сказал он.

По его данным, в настоящее время перевозку пассажиров в Уфе осуществляют 2,55 тыс. автобусов, в том числе 310 автобусов большой вместимости ГУП "Башавтотранс", 190 троллейбусов и трамваев, 2,05 тыс. автобусов иных перевозчиков.

"Огромные объемы финансирования оставались в "тени". Мы не понимали, куда эти средства уходят. Через реформу отрасли стала понятна "теневая" составляющая доходов перевозчиков. (Речь идет о - ИФ) миллиардной сумме, чуть больше 4 млрд рублей (в год - ИФ) - это тот теневой объем финансирования общественных перевозок по городу Уфе. Задача всех органов власти эти средства вернуть в правильное русло - в развитие системы общественных перевозок. Стоит задача по обновлению подвижного состава, по созданию прозрачной системы перевозок", - отметил Т.Мухаметьянов.

Характеризуя работу властей в рамках устранения нелегальных перевозчиков, глава Госкомитета отметил, что "работа была проведена масштабная, с привлечением всех заинтересованных ведомств".

"В целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения и недопущения социальных волнений транспортные средства этих нелегальных перевозчиков, исключенных из перевозочного процесса, были заменены подвижным составом законных перевозчиков, перераспределенным с других маршрутов, с 21 маршрута по Уфе", - добавил он.

Перевозка пассажиров в Уфе сейчас осуществляется по 102 муниципальным маршрутам, в том числе 40 - по регулируемым тарифам, 62 - по нерегулируемым тарифам.

По данным мэрии, в городе насчитывалось 27 "нелегальных" маршрутов, которые были замещены 21 маршрутом, с рынка перевозок "ушли" 1,3 тыс. автобусов нелегальных перевозчиков из 3,2 тыс. автотранспортных единиц, что обусловило существенные сокращения транспорта и увеличение интервалов движения.

"Башавтотранс" принял на временную работу около 100 водителей, ранее занятых у нелегальных перевозчиков, около 40 водителей были оформлены в штат.

Ранее сообщалось, что врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал действия региональных властей по регулированию пассажирских перевозок и поручил "решить проблему с нелегальными перевозчиками" до 1 декабря текущего года.

Действия властей Башкирии и уфимской мэрии по ликвидации нелегальных перевозчиков в октябре вызвали серьезные проблемы для пассажиров. Критическая ситуация в этот период наблюдалась в поселке "8 марта", микрорайонах "Сосны", "Южный", Сипайлово, "Новая Максимовка".

По данным уфимской мэрии, доля государственных и муниципальных перевозчиков пассажиров составляла 14,3%, официальных частных перевозчиков - 44,4%, транспорт перевозчиков, не имеющих соответствующих разрешительных документов, - 41,3%.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.11.18 16:37
Власти призывают водителей выезжать из Москвы на личных автомобилях после 21:00
.
  30.11.18 15:06
Рабочий, из-за которого самолет прервал взлет, на ВПП не находился - "Шереметьево"
.
  30.11.18 13:32
Канатная дорога в Лужниках работает в штатном режиме
.
  30.11.18 11:59
Новый метод остановки кровотечения впервые применили в столичной больнице
.
  30.11.18 11:47
Самая дорогая квартира в аренду в Москве стоила 600 тысяч рублей в месяц
.
  30.11.18 11:40
Пассажирский "Боинг" прервал взлет из-за рабочего на полосе в "Шереметьево"
.
  30.11.18 11:21
Мэр столицы произвел ряд кадровых назначений в руководстве органов власти
.
  29.11.18 14:26
Собянин об остановке первой в Москве канатной дороги: живем в век киберугроз
.
  29.11.18 12:24
Завершён масштабный ремонт станции метро "Коломенская"
.
  29.11.18 12:13
Температура в столице опустилась до рекордных за осень 10 градусов мороза


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket