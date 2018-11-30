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30.11.18 13:40

Квоты на иностранцев повысят ради строительства газопровода "Сила Сибири"

© РИА Новости. Валерий Мельников
30 ноября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что квоты на привлечение иностранных работников планируется увеличить, в том числе, чтобы обеспечить строительство крупных инвестиционных проектов.

"Утверждаемые показатели по привлечению в экономику иностранных работников позволят удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных сотрудников и обеспечат реализацию масштабных инвестиционных проектов, в частности, в энергетике. Например, иностранные работники будут привлечены к строительству газопровода "Сила Сибири", - сказала Т.Голикова в пятницу на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

На РТК рассматривался разработанный Минтрудом проект постановления правительства о привлечении иностранных работников в 2019 году. Как сообщалось, в нем квоту на иностранцев планируется увеличить на 3% по сравнению с 2018 годом: с 140 423 человек до 144 583 человек.

Т.Голикова напомнила, что текущая ситуация на рынке труда "характеризуется превышением спроса на рабочую силу над ее предложением".

"По данным Минтруда России, количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных в органы службы занятости, на 27 ноября 2018 года составило 1,6 млн единиц и увеличилось с начала года на 16,4%. При этом уровень регистрируемой безработицы на эту дату составил 652,9 тыс. человек и снизился по сравнению с началом года на 15,8%", - сказала вице-премьер.

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