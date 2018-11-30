Первый международный медиафорум открылся в Пскове

30.11.18 13:53

© РИА Новости. Алексей Куденко

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие Международного медиафорума состоялось в пятницу в Пскове.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в работе форума принимают участие более 300 журналистов, экспертов и практиков в области медиа из 7 стран и 24 регионов России.

Выступая на открытии, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал медиафорум самым масштабным в истории региона. Он напомнил, что накануне состоялась церемония награждения лучших псковских журналистов, прошли первые дискуссии с экспертами. Кроме того, он назвал прекрасными фотовыставки "15 чудес Псковской области" и "Россия начинается здесь", которые представлены в рамках форума.

"Это хороший старт, который дает предпосылки для того, чтобы он стал ежегодным. Но чтобы он закрепился, одного масштаба мало", - сказал губернатор. Он пояснил, что Псковская область с древних времен являлась дипломатической площадкой и главным операторам переговоров Руси с иностранными государствами. Псковский медиафорум, по его мнению, - это продолжение этой традиции.

Главная цель медиафорума - создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества по актуальным вопросам развития отрасли. Как отмечают организаторы, форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обменяться опытом, презентовать успешные проекты.

В программе медиафорума - пленарные заседания, профильные дискуссии, "круглые столы" и мастер-классы.

Псковский международный медиафорум проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовым коммуникациям, а также администрации Псковской области.