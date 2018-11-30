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30.11.18 14:04

Арестован бывший заместитель курганского губернатора Ванюков, подозреваемый во взяточничестве

© РИА Новости. ГУ МВД РФ
30 ноября. Interfax-Russia.ru - Курганский городской суд избрал для бывшего заместитель губернатора Курганской области Романа Ванюкова, задержанного накануне по делу о коррупции, меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 28 января", - сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Урал" в суде.

По версии следствия, в 2018 году Р.Ванюков, будучи замгубернатора - директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, через посредника получил более 3 млн рублей в качестве части взятки на общую сумму свыше 26 млн рублей от директора коммерческой организации, осуществлявшей капитальное строительство автомобильной дороги, за своевременную оплату выполненных работ.

По данному факту следственным управлением СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), санкция за которое предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Р.Ванюковым накануне были задержаны посредник и взяткодатель. Мера пресечения для них еще не избрана.

Р.Ванюков занимал свой пост с марта 2017 года. Он ушел в отставку по собственному желанию в начале ноября этого года в ходе кадровых перестановок после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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