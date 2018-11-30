Самарские власти до конца года планируют завершить аудит отрасли здравоохранения

30.11.18 14:26

© РИА Новости. Михаил Климентьев

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения региона до конца 2018 года завершить проверку работы всех медицинских учреждений области и уточнить статистические данные, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Д.Азарова, процитированным в сообщении, в рейтинге проблем, обозначенных жителями области, тема здравоохранения занимает лидирующие позиции.

"Со всеми несуразностями, глупостями вы должны разобраться очень жестко и быстро. Задачи, поставленные президентом страны, требуют полной концентрации. Если мы не мобилизуемся, то с их решением мы не справимся", - отметил губернатор.

Кроме того, министерству здравоохранения поручено в короткие сроки вывести платные услуги "из тени".

"У нас очень подготовленные люди, профессиональные врачи, у меня нет ни малейшего в этом сомнения. Вопросы организации и управления - вот здесь есть определенные проблемы", - констатировал глава региона.

В сообщении подчеркивается, что аудит системы здравоохранения региона уже позволил уточнить ряд данных, в том числе рост смертности от болезней системы кровообращения на 5,6%. Новые данные появились и о количестве лечебных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте.